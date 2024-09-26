Elektrik faturalarına zam değil indirim gelmeli

Haber Merkezi

CHP Samsun İl Başkanı ve eski Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Mehmet Özdağ, elektrik faturalarında planlanan zamlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Özdağ, yurttaşların bir zam dalgasını daha kaldıramayacağını ifade etti. Özdağ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik tarifelerinde indirim yapması çağrısında bulundu.

Özdağ, EPDK’nın 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli tarifelerde artış yerine indirim yapılması gerektiğini vurguladı. Özdağ, EÜAŞ’ın elektrik üretimindeki payının artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, enerji alanında özelleştirmelere son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Halkın vergileri ile finanse edilen EÜAŞ, elektrik fiyatlarında indirim yaparak halkın yanında olmalıdır" diyen Özdağ, kamu kontrolünün sağlanmasını ve enerji tasarrufu için teşvik edici önlemler alınmasını talep etti. Enerji politikalarını eleştiren Özdağ, "EPDK’nın 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren zam değil, indirim yapması gerekmektedir. Bu adım, yoksul halkımızı korumak ve enerji verimliliğini artırmak adına önemlidir" dedi.