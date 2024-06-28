Elektrik fiyatlarına büyük zam!

Asgari ücrete yapılmayan zam, elektriğe yapıldı. EPDK'nin açıklamasına göre, elektrik fiyatlarına gelen yüzde 38 zam 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam geldiğini açıkladı.

EPDK'den yapılan açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı" denildi.

Açıklamada, "Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu" bilgisine yer verildi.

EPDK'nin açıklamasında, zamlı tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı kaydedildi.