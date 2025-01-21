Elektrik hattında adres aynı

Ekolojik yıkıma neden olan inşaat projeleri ile sürekli gündeme gelen Cengiz Holding de enerji alanında faaliyet gösteren şirketler arasında. Holdinge bağlı Cengiz Elektrik Toptan Satış şirketi, elektrik ticareti ve satışındaki etkisini her yıl daha da artırdı.

BirGün’ün ulaştığı Cengiz Elektrik’in kamudan aldığı ihalelerin dağılımı, şirketin ihale masasındaki ağırlığının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket 2011-2025 döneminde kamuya, 2 milyar 183 milyon 804 bin TL’lik elektrik enerjisi sattı. 2023’te 173 milyon 515 bin TL olan ihalelerin toplamı 2024’te 860 milyon 377 bin TL’ye çıktı. Cengiz Elektrik ile anlaşan kamu idarelerinden bazıları da şöyle kaydedildi:

• Sağlık Bakanlığı: 312 milyon 215 bin TL

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 280 milyon 715 bin TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: 114 milyon 218 bin TL

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 29 milyon 210 bin TL