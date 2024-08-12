Elektrik kablosu faciası: 3 yaşındaki İbrahim öldü

Haber Merkezi

Urfa’nın Harran ilçesinde 3 yaşındaki İbrahim Güneş, kuyuya çekilen ve açıkta bırakılan elektrik kablosu ile temas etmesi sonucu hayatını kaybetti. MA'da yer alan habere göre olay 7 Ağustos’ta yaşandı.

Güneş’e elektrik çarptığını gören annesi ve teyzesi de müdahale etmeleri sonucu elektrik akımına kapıldılar. Güneş, annesi ve teyzesi, Urfa merkezde bulunan Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güneş’in annesi ve teyzesi aynı gün taburcu edildi. Durumu ağır olan Güneş, önceki gün hayatını kaybetti. Güneş, Divriği kırsal mahallesinde toprağa verildi.