Elektrik kablosuna ilginç çözüm!

Arnavutköy’de kaldırımdan geçen elektrik kablolarının açıkta olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen BEDAŞ ekipleri kabloların üzeri çayırlık alandan aldıkları toprakla kapatıp gitti. Bu durum şaşkınlık yarattı.

Haber Merkezi

İstanbul Arnavutköy’deki bir mahallede, kaldırımdan geçen elektrik kablolarının görünür hale gelmesi bölge halkını endişelendirdi. İzmir’de geçen hafta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren iki kişinin ardından bu görüntünün ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceği de bir kez daha gündeme geldi.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Mabeyn Sokakta bir trafonun yanında bulunan elektrik direği çıkarıldı. Direk çıkarılınca kaldırımdan geçen elektrik kabloları gün yüzüne çıktı. Durumu fark eden bir yurttaş video çekerek olayı BEDAŞ'a bildirdi.

Olay yerine giden BEDAŞ ekipleri elektrik kabloları için çok ilginç bir çözüm buldu. Sokakta bulunan çayırlık alandan toprak alarak kaldırımın üzerindeki kabloları görünmez hale getirip olay yerinden uzaklaştı. İhbarı yapan yurttaş yeni bir video çekerek duruma isyan etti. Mahalle sakinleri, daha fazla can kaybı yaşanmadan önlem alınması çağrısında bulundu.

ÖNLEM ALINSIN

Melek Ocak isimli bir yurttaş “Çocuklarımız dışarıda oynuyor. Kabloların bir an önce yapılması gerekiyor. Özellikle yağmur yağdığı zaman başımıza İzmir’deki olay gelebilir diye çok çok korkuyoruz. Bir yağmur yağsa, yada köpek eşelese çıkacak yine ortaya” dedi. Sokakta işletmesi bulunan Halil Uğurlu ise “Bir ihmâl sonucunda üzücü bir olayla karşılaşmıştık aynısını burada yaşıyoruz şu anda. Sonradan önlem alınacağına şimdi önlem alınması gerekiyor. Daha fazla geç kalınmadan önlem alınmalı bir yağmur yağsa, kısa devre olsa daha büyük problem oluşacak” diye konuştu.

Öte yandan İzmir'de mazgaldan kaçak yapan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişiye ilişkin soruşturma devam ediyor. Mahkeme, son olarak olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.