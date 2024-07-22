Elektrik kesintileri hasta çocuğu nefessiz bıraktı

Şırnak’ta Serebral Palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun solunum cihazı, DEDAŞ’ın elektrik kesintileri nedeniyle yandı. Baba Nurullah Ay, “Bu zulme son verin” diye isyan etti.

HABER MERKEZİ

Şırnak İdil’de yaşayan 6 yaşındaki Azad Ay, Serebral Palsi hastalığı nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşıyor. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) sık sık yaptığı elektrik kesintileri nedeniyle Ay’ın solunum cihazı yandı. Maddi durumu iyi olmayan aile, SSK destek başvurusunda bulundu. Ancak aileye 'cihazımız yok' yanıtı verildi.

MA'ya konuşan baba Nurullah Ay, DEDAŞ'ın uygulamaları nedeniyle oğlunun hayatının riske girdiğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

HER GÜN KESİNTİ

Baba Ay, "Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz. Oğlum bu hastalıkla mücadele ederken her gün elektrikler kesiliyor. Bazen gün boyunca elektrik gelmiyor. Elektrikler sürekli kesildiği için bu cihaz yandı. Ben İdil'de bulunan SSK'ye de gittim. Bana, ‘Elimizde cihaz yok' denildi. Çözüm olarak, ‘Çocuğu hastaneye kaldırın' denildi" dedi.

Ay, çocuğunun sağlık durumuna dikkat çekerek özetle şunları söyledi:

"Çocuğum sık sık yoğun bakıma alınıyor. Çocuk yoğun bakıma girdiği zaman da bir ay boyunca kalıyor. 2-3 yıldır hastalığını takip ediyoruz. Oğlumun tedavi edilecek bir hastalığı yok. Sadece cihaza ihtiyacı var. DEDAŞ elektriği sürekli kestiği için zor durumda kalıyoruz ve oğlum nefessiz kalıyor. Ambulans geldiğinde bile yol kötü olduğu için evimin yanına gelemiyor. Bu çocuğu hastaneye kaldırmaya çalıştığımızda bile cihazlarıyla birlikte baya mesafe yürümek zorunda kalıyoruz. DEDAŞ yardımcı olacağına bir de para cezası kesti. Gidip gerekçesini sorduğumda ise bana, ‘saatin yeri değişmiş' denildi. Saatte herhangi bir sıkıntı olmadığı halde yağmurun vuracağı şekilde dışarıya takmışlar. Sonra DEDAŞ'ın çalışanları gelip, ‘yağmur yağarsa ıslanır ve yanar' diye kendileri getirip içeriye takmışlar ve içerisi ile taktıkları yer arasında bir metre mesafe var. Bundan dolayı kalkıp bana 37 bin lira ceza kestiler. Oğlum hasta ve solunum cihazıyla yaşayabiliyor. Herkesin bu zulmü görmesini istiyorum. Artık sesimizi duyun."