Elektrik kesintilerinde yeni dönem: Faturalara yansıyacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kesintilerinden kaynaklanan tüketici haklarını korumak için yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksikliklerinden doğan tazminatların, doğrudan tüketicilerin faturalarından düşülerek ödenmesini kararlaştırdı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni sistem 1 Ocak 2026'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

Karara göre yıllık kesinti tazminatı ödemelerinde tazminata esas yıl içerisinde 365 kWh üzerinde, uzun süreli kesinti tazminatı ödemelerinde ise tazminata esas kesinti ya da kesintilerin meydana geldiği tarihi kapsayan aylık okuma dönemi içerisinde ortalama günlük 1 kWh’in üzerinde tüketimi olmayan kullanıcılara ödeme yapılmayacak. Uzun süreli kesinti tazminatının hesaplanmasında, sayaç okuma döneminin üç ay ya da daha uzun olması durumunda tazminat muafiyetine ilişkin tüketim sınırı 75 kWh olarak uygulanacak.

Ayrıca şirketler ticari kalite asgari performans standartlarını ihlal ettiği işlemlere ilişkin ticari kalite tazminat ödemelerini tüketicinin başvurusuna gerek duymaksızın, tazminatın doğduğu ayı takip eden ayın ilk 20 günü içerisinde, ödeme bilgisi bulunan tüketicilere ödeyecek.

Eğer bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa tüketicilere tazminat ödemesi, ilk faturadaki enerji bedelinden ve vergi ile fonlar etkilenmeden mahsup edilerek gerçekleştirilecek.