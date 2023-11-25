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Elektrik malzemesi taşıyan minibüs yandı

Urfa'da seyir halindeyken alev alan elektrik malzemesi taşıyan minibüs yandı.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 17:58
  • Giriş: 25.11.2023 17:58
  • Güncelleme: 25.11.2023 17:59
Kaynak: DHA
Elektrik malzemesi taşıyan minibüs yandı

Urfa'da İpekyol Bulvarı’nda öğle saatlerinde seyir halindeki elektrik malzemesi taşıyan Ali Selvi’ye ait 06 BD 5216 plakalı minibüs alev aldı.

Sürücü durumu fark ederek, minibüsü park edip, itfaiye ekiplerini aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Minibüste zarar oluştu.

Öte yandan yangın saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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