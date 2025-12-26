Elektrik Mühendisleri Odası'ndan 71'inci yıl mesajı: Onurla 71 yıl

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, 26 Aralık 1954 tarihinde kurulan Oda`nın 71'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, EMO`nun 71 yıldır emekten, halktan, bilimden ve teknikten yana duruşunu sürdürdüğü vurgulanarak, "Mesleki demokratik bir kitle örgütü kimliğini koruyan Odamız, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve meslek alanlarının korunması mücadelesinde bir gün bile gözünü kırpmadı" ifadelerine yer verildi.

Yönetim Kurulu, 1954`ten bugüne ülkenin sayısız siyasal ve toplumsal dönüşümden geçtiğini, ancak Oda`nın ilkelerinden asla taviz vermediğini belirterek, bilimi ve tekniği insanlık, doğa ve halk yararına sunma kararlılığını bir kez daha ilan etti.

EMO 49. Dönem Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Meslektaşlarımız,

Elektrik Mühendisleri Odası, 26 Aralık 1954`te TMMOB`nin mücadele geleneğinin kurucusu ve taşıyıcısı olarak kök salmaya başladı ve bugün 71. yılını gururla kutluyor. 71 yıldır emekten, halktan, bilimden, teknikten yana duruşuyla mesleki demokratik bir kitle örgütü kimliğini koruyan Odamız, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve meslek alanlarının korunması mücadelesinde bir gün bile gözünü kırpmadı.

1954 yılından bugüne kadar ülkemiz sayısız siyasal ve toplumsal dönüşümden geçerken, Odamız 27 Başbakan, 10 Cumhurbaşkanı, parlamenter sistemde 65 Hükümet ve başkanlık sistemini gördü. Gördü, geçirdi; ilkelerinden asla taviz vermedi, mühendislik hizmetlerinin kamu yararına sunulması için mücadelesini hiç terk etmedi. Demokrasiden ve barıştan yana tutum almaktan, genel toplum yararını ve emekçi halkımızın haklarını savunmaktan bir gün bile geri adım atmadı.

71 yıllık köklü tarihimiz, örgütlü gücümüzün, toplumsal dayanışmanın ve eleştirel-bilimsel aklın ne denli önemli olduğunun kanıtıdır. Bu mirası inşa eden ve sahiplenen her bir üyemize gönülden teşekkür ediyor, bu yürüyüşte anıları ile yolumuzu aydınlatan tüm değerlerimizi saygıyla ve özlemle anıyoruz.

Bugün, geride bırakılan 71 yıllık bu yolculuğu onurla anarken, geleceğe olan inancımızı ve kararlılığımızı da bir kez daha ilan etmek istiyoruz: bilimi ve tekniği insanlık, doğa ve halk yararına sunma ve önümüzü bilimle aydınlatma yolculuğumuzda nice 71 yıllara!

71. Kuruluş Yıl Dönümümüz Kutlu Olsun!"