Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yangın raporu: Bölgede anız yok, iletim hatlarında önlem alınmamış

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Mardin ve Diyarbakır'da çıkan ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde anız olmadığını ve elektrik iletim hatların geçtiği güzergahlarda yangına karşı bir önlem alınmadığını açıkladı.

Çevre 23.06.2024 14:28 Giriş: 23.06.2024 14:28

Güncelleme: 23.06.2024 14:37 Kaynak: Haber Merkezi

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