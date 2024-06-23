Elektrik Mühendisleri Odası'ndan yangın raporu: Bölgede anız yok, iletim hatlarında önlem alınmamış
Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Mardin ve Diyarbakır'da çıkan ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinde anız olmadığını ve elektrik iletim hatların geçtiği güzergahlarda yangına karşı bir önlem alınmadığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği yangın bölgesinin ekili alan olduğunu, anız olmadığını ve elektrik iletim hatların geçtiği güzergahlarda yangına karşı önlem alınmadığını açıkladı.
Yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından rapor hazırlayan Elektrik Mühendisleri Odası, şu tespitlere yer verdi:
- Yangının çıktığı yerin ekili olduğu anızın olmadığı görülmüştür.
- İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir.
- Direkteki OG sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır.
- Birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu bu durumun atlamalara sebebiyet verebileceği teknik açıdan bir veridir.
- OG hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerin kullanılması uygun görülmemektedir.
- Hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmadığı gözlemlenmiştir. (Direk diplerindeki otların mevcudiyeti vs.)
- Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otların direk dibinde biçilmediği tespiti yapılmıştır.
OG (orta gerilim) hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebebiyet verebileceği gözlemlenmiştir.
- İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğine uygun yapılmadığı gözlemlenmiştir.
- Şebekelerin bakım onarımı yapılmadığı teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmadığı gözlemlenmiştir.
- Parafudr olmayışı aşırı gerilimlerin oluşmasına dolayısıyla ark oluşumuna sebebiyet vermektedir. (Hat başlarında hat sonlarında ve Trafo girişlerinde mutlaka parafudr kullanılmalıdır."