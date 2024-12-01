Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

Yangın, Taşpazar Mahallesi 841. Sokak’ta bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın elektrik panosunda kabloların şase yapması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler olay yerine gelir gelmez apartmanı tahliye etti. Ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.