Elektrik piyasasında dikkat çeken düzenleme: Yan hizmetlerde yeni dönem başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı; elektrik piyasasında yan hizmetlerin sağlanmasına ilişkin kurallar yeniden düzenlenirken, performans testlerinin yürütülmesinde Türkiye Elektrik İletim AŞ merkezli yeni bir sisteme geçildi.

Düzenlemeyle birlikte, yan hizmetlere ilişkin performans testlerinin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirildi.

Daha önce “yetkilendirilmiş bağımsız firmalar” tarafından yürütülen test süreçleri artık doğrudan TEİAŞ tarafından yapılacak.

Yeni kurallara göre, yan hizmet sağlayacak tüzel kişiler, tesislerinin bu hizmeti sunmaya uygun olduğunu TEİAŞ tarafından yapılacak performans testleri sonucunda alınacak sertifika veya raporla belgelemek zorunda olacak. TEİAŞ’ın denetimleri sonucunda hizmetin şartlara uygun sunulmadığının tespiti halinde ise ilgili tesislerden sertifika yenilemesi istenebilecek.

Ayrıca, TEİAŞ’ın sertifika yenileme talebinde bulunması durumunda mevcut test raporu geçersiz sayılacak ve ilgili tesisten yan hizmet alınmayacak. Zorunlu hizmetlere katılan tesisler ise bu süreçte yükümlülüklerini sürdürmekle birlikte, yenilenmiş sertifikalarını 60 gün içinde TEİAŞ’a sunacak.

Yönetmelikle birlikte, 1 Ocak 2025’ten sonra lisans alan elektrik üretim tesisleri için “sınırlı frekans hassasiyet modu” testini yapma zorunluluğu da getirildi.

Geçiş sürecine ilişkin düzenlemeye göre, yan hizmet performans testlerinin tamamen TEİAŞ tarafından yürütülmesi 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak. Bu tarihe kadar yapılacak testlerde ise TEİAŞ gözlemcisi bulunması şartıyla akreditasyon zorunluluğu aranmayacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütecek.