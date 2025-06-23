Elektrik şirketleri bütçeyi söndürdü

AKP iktidarlarında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar kritik çok sayıda alan sermayeye terk edildi.

Hoyrat özelleştirmelerden, enerji alanı da payını aldı. İktidar, 2013 yılında elektrik dağıtım işini tamamıyla özel sektöre devretti.

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakıldı. Özelleştirme, yalnızca yurttaşın değil, kamunun bütçesini de adeta altüst etti.

Kamu kurumlarının hizmet binalarının elektrik ihaleleri ile milyarlarca lira kazanan şirketler, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile belediyelerden fahiş ödemeler aldı.

REKOR ÖDEME

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024 yılına yönelik mali raporlarına göre, 2021 yılında 2,9 milyar TL, 2020 yılında 10,4 milyar TL, 2023 yılında 23,6 milyar TL olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden şirketlere aktarılan tutar, 2024 yılında 32,5 milyar TL’ye fırladı. Şirketlere 2024’te yapılan 32,5 milyar TL’lik ödemenin 26,6 milyar TL’sinin bakanlık bütçesinden karşılandığı, 5,9 milyar TL’sinin ise belediyeler ve il özel idarelerinin bütçesinden karşılandığı belirtildi.

2025’TE KABARIK FATURA

Sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında yapılan genel aydınlatma ödemeleri, 2025 yılında da fahiş tutarlarda sürdürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sektör dokümanlarını içeren raporuna göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde elektrik dağıtım şirketlerine kamu bütçesinden 12 milyar 664 milyon 662 bin TL ödeme gerçekleştirildi.

Şirketlerin kamuya 2025’in ilk dört ayında çıkardığı toplam 12,6 milyar TL’lik faturanın aylara göre dağılımı, şöyle sıralandı:

• Ocak: 3 milyar 662 milyon TL

• Şubat: 3 milyar 107 milyon TL

• Mart: 2 milyar 997 milyon TL

• Nisan: 2 milyar 897 milyon TL

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ÇARPICI ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Şirketlere 2021-2024 döneminde yapılan ödemeler ise yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

• 2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL