Elektrik şirketlerine kamudan milyarlar aktı

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri, yurttaşın cebini yakan elektrik zamlarının kamu bütçesine etkisini de ortaya koydu. Genel bütçeli idarelerin Ocak-Eylül 2024 dönemindeki elektrik gideri 35 milyar TL'yi aştı.

Genel bütçeli idarelerin 2024 yılının Ocak-Eylül dönemindeki elektrik gideri, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan fahiş ödemeleri açığa çıkardı. Elektriğe yapılan zamlara ayna tutan verilere göre, genel bütçeli idarelerin kasasından elektrik faturaları için Ocak-Eylül döneminde on milyarlarca lira para çıktı.

FAHİŞ ELEKTRİK GİDERİ

Genel bütçe kapsamındaki 46 kamu idaresinin dokuz aylık elektrik gideri, 35 milyar 390 milyon 729 bin TL oldu. Ocak-Eylül 2024 döneminde

kamunun en fazla elektrik

giderine imza attığı ayın, 4 milyar 990 milyon 635 bin TL’lik gider ile Temmuz ayı olduğu bildirildi.

Elektrik alımları için Ocak-Eylül 2024 döneminde genel bütçeden yapılan ödemeler, aylara göre şöyle:

• Ocak-Şubat: 8 milyar 722 milyon TL

• Mart-Nisan: 8 milyar 502 milyon TL

• Mayıs-Haziran: 7 milyar 107 milyon TL

• Temmuz-Ağustos: 7 milyar 119 milyon TL

• Eylül: 3 milyar 938 milyon TL

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SOKAKLARA MİLYARLARCA LİRA

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında da “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında fahiş ödemeler yapılıyor. Sokak ve caddelerin aydınlatılması için elektrik dağıtım şirketlerine 2020-2024 döneminde ödenen para, yıllara göre şöyle kaydediliyor:

• 2020: 2 milyar 440 milyon TL

• 2021: 2 milyar 961 milyon TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon TL

• 2024 (Ocak-Haziran): 14 milyar 212 milyon TL