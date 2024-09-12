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Elektrik trafosunda çıkan yangın araziye sıçradı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2024 09:30
  • Giriş: 12.09.2024 09:30
  • Güncelleme: 12.09.2024 09:30
Kaynak: İHA
Elektrik trafosunda çıkan yangın araziye sıçradı

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın araziyi küle çevirdi.

Yangın, Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir elektrik trafosunda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın araziye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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