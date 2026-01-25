Elektrik tüketiminde günlük tablo: Saat 12.00’de zirve yaptı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 18 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 654 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 69 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 472 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 18 bin 571 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 654 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 337 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 463 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.