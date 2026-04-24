Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi sonrası konuştu.

Bloomberg HT'nin Gelecek Enerji programında konuşan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yönelik fatura desteklerine bu sene de devam edeceklerini söyledi.

Eşel mobilin yılsonuna kadar hazineye etkisinin 600 milyar TL olduğuna da değinen Bayraktar, "Savaş devam ederse elektrik ve doğalgazda da bir 600 milyar TL etkisi olacak. Umarım bu durum erken biter ve bir düzenleme yapmak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Şu an günlük 11 milyon varil petrol arz sorunu var. Bu çok büyük bir sorun.

Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Hürmüz Boğazı krizi farklı ülkeleri farklı boyutlarda etkiledi. Bu kriz öncekilerden, çok daha büyük bir kriz, etkisi küresel ölçekte bir kriz. Umarım bir barış anlaşmasıyla nihayete erer.

Enerji güvenliği içerisinde arz, enerjiye erişim ve talep güvenliği çok önemli.

2016'dan itibaren başladığımız milli enerji ve maden politikasıyla farklı bir dönüşüm sürecine Türkiye'yi soktuk. Özellikle yerli kaynakların daha yoğun kullanılması, petrol ve doğalgaz gibi aslında çok fazla girmediğimiz alanlarda yaptığımız uygulamalarla bugün yenilenebilir enerji yatırımlarımızla beraber Türkiye bu krize çok daha hazır yakalandı. Çeşitlendirme stratejilerimizin uygulamaları ve avantajlarla bunu bugün rahatlıkla söyleyebilirim arz güvenliği açısından ülkemizde bir sorun yok. Ama tabii her an teyakkuzda olduğumuz bir süreci de yönettiğimizi söylemem lazım. Ama öbür yönü bizi de etkiledi. Akaryakıt fiyatları arttı, onunla ilgili aldığımız tedbirler oldu. Umarım bu kaotik süreç en kısa zamanda neticelenir ve tekrar enerji piyasaları dengesine kavuşur.

"UMARIM DÜZENLEME YAPMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Savaşın etkisini henüz fiyatlara yansıtmadık. Son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştı. Desteklere bu sene de devam edeceğiz.

Eşel mobilin yıl sonuna kadar hazineye etkisi 600 milyar TL, savaş devam ederse elektrik ve doğalgazda da bir 600 milyar TL etkisi olacak. Umarım bu durum erken biter ve bir düzenleme yapmak zorunda kalmayız.”