Elektrik zammı Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekim ayına ilişkin zamlı elektrik tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik tarifesi mesken aboneleri için sabit kalırken, ticarethane ve sanayi aboneleri için yaklaşık yüzde 20 arttı.

Ekonomi 30.09.2023 09:22 Giriş: 30.09.2023 09:22

Güncelleme: 30.09.2023 09:27 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA