Elektrikler kesildi, jeneratör çalışmadı

Türkiye’de kamusal sağlık her geçen gün daha fazla yok edilirken, bütçeden özel hastanelere ve şehir hastanelere ayrılan paylar artıyor. Bir yandan yapılan hastanelerle övünülüyor ancak birçok kamu hastanesinde yaşanan skandalların sonu gelmiyor.

2024 yılında Diyarbakır, Kocaeli ve Kütahya’da bulunan hastanelerde elektrik kesintileri meydana gelirken buralarda bir süre jeneratörler devreye girmedi. 2025 yılının ilk gününde de benzer bir olay Ankara’da yaşandı. Mamak Devlet Hastanesi’nde öğle saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca süren elektrik kesintisinde sağlık emekçileri tarafından jeneratörlerin devreye girmediği belirtildi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Sıddık Akın, “Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin kamu sağlık kurumlarına ve emekçilere ayrılması gerektiğini hep ifade ettik. Birçok kentte yaşanan elektrik kesintileri ve jeneratörlerin devreye girmemesiyle beraber görüyoruz ki binaların yapım ve bakım süreçleriyle ilgili sorunlar var. Hastanelerde elektrik kesintisi olduğu anda jeneratörler devreye girmeli. Özellikle yoğun bakım üniteleri bu konuda kritik noktada duruyor” dedi.

Akın, şöyle devam etti: “Kamu sağlık kurumlarının binaları yapılırken denetimler düzgün yapılmalı ve sonrasında da periyodik olarak bakımlar gerçekleştirilmeli. Burada sorun yaşanan kesinti değil. Bir doğal afet yaşanabilir veya başka bir kontrol dışı olay meydana gelebilir. Deprem olduğunda Hatay’da bunu gördük. Bütün her şey sürekli çalışabilecek durumda olmalı. Bu yüzden en başından bina ihaleleri liyakatli şekilde firmalara verilmeli, bütün kontroller düzgün yapılmalı. Sonrasında da yaşanabilecek her şeyle ilgili yeterince tedbir alınması için yöneticilerin de liyakatli olması gerekiyor. Tüm her şeye hazırlıklı olmanın tek yolu liyakatli süreç yönetiminden geçiyor.”