Elektrikli araç üreten şirketlerin insan hakları karnesi zayıf

Haber Merkezi

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Tesla’dan General Motors’a, Mercedes-Benz’den Ford’a elektrikli araç üreten şirketleri inceleyerek hak ihlalleri raporu hazırladı. Buna göre, BYD 11 puanla listenin son sırasında yer alırken, Hyundai 21, Stellantis 42 ve Tesla ise 49 puan aldı. Listenin başında 51 puanla Mercedes-Benz yer alsa da en üst puan olan 90’a ulaşmaktan oldukça uzakta.

Araştırmada incelenen 13 şirketten hiçbiri, insan haklarına özen değerlendirmesinde 51’den fazla puan alamadı. UAÖ Genel Sekreteri Agnès Callamard, çizelge genelindeki puanların büyük bir hayal kırıklığı olduğu vurgulayarak, “Elektrikli araç talebinin arttığı bir dönemde üreticiler, insanların haklarına saygı gösterilmesini sağlamalıdır” dedi.

Callamard şöyle konuştu: “Geride kalanların, insan haklarının süslü bir tabirden ibaret olmadığını, ciddiye aldıkları bir mesele olduğunu göstermeleri için daha çok ve daha hızlı çalışmaları gerekiyor. Artık vites değiştirmenin ve elektrikli araçların geride bir insan hakları ihlalleri mirası bırakmamasını sağlamanın zamanı geldi. Onun yerine, endüstri, hiç kimseyi geride bırakmayan adil bir enerji geleceğine öncülük etmelidir.”