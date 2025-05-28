Elektrikli araçlar da, ekipman sayısı da artıyor

Elektrikli araç şarj soket sayısı nisanda önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 29 bin 496'ya yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, nisanda önceki aya göre yüzde 3,8 artışla 2 bin 84 megavat oldu.

AC VE DC ŞARJ SOKET SAYILARINDA DÖNEMSEL ARTIŞ

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 29 bin 496'ya çıktı. Bu rakam, martta 28 bin 717 olarak kayıtlara geçmişti.

AC şarj soket sayısı, yüzde 1,9 artışla 17 bin 231'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 12 bin 265'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 16 bin 900, DC şarj soket sayısı ise 11 bin 817 olarak kaydedilmişti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 231 BİNİ AŞTI

Öte yandan, martta 220 bin 258 olan elektrikli araç sayısı nisanda yüzde 5 artışla 231 bin 474'e ulaştı.