Elektrikli bisiklet çalan iki şüpheliden biri tutuklandı

Adana’da elektrikli bisiklet çalan iki şüpheliden biri yakalanıp tutuklanırken, hırsızlık anları ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Temmuz günü saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana geldi. T.C. (22) ile arkadaşı Ş.B. (28), müstakil bir evin açık olan kapısından içeri girip, merdivenin tırabzan demirine kilitli elektrikli bisikleti gördü.

Kilidi, demir makasıyla kıran şüpheliler, elektrikli bisikleti çaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah işe gitmek için kalktığında elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden M.Z.B. (24) ise polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, şüphelilerden T.C.’nin, daha önce de İstiklal Mahallesi’ndeki bir evden, suç ortağı M.A. (22) ile motosiklet çaldığını belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerden T.C. ile M.A.’yı adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalınan motosiklet ve elektrikli bisiklet bulunamadı.

Emniyete götürülen şüphelilerden T.C. suçunu itiraf ederek, “Arkadaşım Ş.B.’nin bir süre önce babası vefat etti. Mevlit yapması gerekiyordu ancak parası yoktu. Bu nedenle elektrikli bisikleti çalıp, sattık” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C. ile M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli Ş.B.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.