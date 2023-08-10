Elektrikli bisiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu elektrikli bisiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Tabduk Emre Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Merkezi’nin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Tabduk Emre Caddesi’nde seyir halinde olan Fatih Dinçer(33) idaresindeki 45 ANC 351 plakalı elektrikli bisiklet, karşı yönden gelen ve Yabaayak Caddesi’ne dönmek isteyen Kamil Harman idaresindeki 63 KE 345 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerinden savrulan Fatih Dinçer (33) ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Dinçer ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı genç buradaki ilk tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavileri için hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.