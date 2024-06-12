Elektrikli bisikletle kanala düşen eski futbolcu hayatını kaybetti

Kullandığı elektrikli bisikletle kanala düşen 32 yaşındaki eski futbolcu Kemal Karataş hayatını kaybetti.

Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Köprübaşı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında kullandığı elektrikli bisikletle 2 metre yükseklikten kanala düştü.

DHA'nın aktardığına göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.