Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Elektrikli bisikletten düşen kadın yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 09:39
  • Giriş: 10.08.2023 09:39
  • Güncelleme: 10.08.2023 09:39
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Elektrikli bisikletten düşen kadın yaralandı

Elazığ’da elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yere düşen kadın yaralandı.

Olay, merkez Orgeneral Eşref Bitli Caddesi’nde meydana geldi. G.S. idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yere düşen kadın sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

BirGün'e Abone Ol