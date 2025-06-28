Elektrikli motosiklet tır dorsesine çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, elektrikli motosiklet sürücüsü park halindeki tır dorsesine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Gemlik Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. 16 BFM 20 plakalı elektrikli motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, park halinde bulunan 51 ACG plakalı tır dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 acil servis ekibinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.