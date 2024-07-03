Elektrikli motosikletin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli motosiklette ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., yönetimindeki 03 AGG 799 plakalı elektrikli motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada S.T., D.K. (10), M.M.T. (2) ve G.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.