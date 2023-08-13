Elektrikli scooter otomobil ile çarpıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Elifnur Enni’nin kullandığı elektrikli scooter ile Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Ayşenur Hamit’in kullandığı 07 AVD 168 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan elektrikli scooter sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.