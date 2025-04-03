Elektrikte 'devlet desteği' algısı

BirGün / Ankara

Enerjisa Şubat ayında konutlarda uygulanmaya başlanan elektrik tarifesine göre hazırlanan faturaları gerçeğe aykırı olarak ‘devlet desteği‘ algısı yaratacak şekilde hazırladı.

1 Şubat itibarıyla başlayan yeni tarifeye göre elektrik fiyatlarında yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilendiği "gizli zam” yapıldı. Buna göre aylık ortalama 417 kWh tüketimi olan, aylık ortalama 1 bin 50 TL fatura ödeyen tüm konut aboneleri için ulusal tarife yerine borsada belirlenen anlık fiyat uygulanıyor.

Enerjisa 2024 yıllında tüketimi 5 bin kwh’in altında olan ve ulusal tarifeden faturalandırılan aboneye borsada anlık belirlenen bedeli gerçek bedel hesaplaması yaptı. Enerji Borsada anlık belirlenen birim fiyat üzerinden tüketim bedelinin 865,73 lira olduğu bu bedelin 470,73 TL’lik kısmının ‘devlet desteği’ olarak karşılandığı, ödenmesi gereken fatura bedelinin 395 lira olduğu belirtildi.

Ancak tarifeye göre zaten yıllık tüketimi 5 bin kwh’nin altında olan konutlarda fatura ulusal tarife üzerinden hesaplanıyor. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olan haneler ise serbest piyasa tarifesine göre fatura ödüyor. Bu tarife kapsamındaki faturalarda iki katı artış yaşandı.