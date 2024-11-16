Elektrikte sübvansiyon kararı Resmi Gazete'de

Tüketim grubuna göre sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak.

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda ise son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

MESKEN ABONELERİNİN YÜZDE 3'Ü ETKİLENECEK

Ülkede 40 milyon civarında mesken abonesi bulunuyor. Tüketimi yüksek mesken abone sayısı ise yaklaşık 1.2 milyon. Böylece mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 3'ünün düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Öte yandan sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi. Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalması öngörülüyor.

DÜZENLEME 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Resmi Gazete'de yayımlanan "tüketim grubuna göre sübvansiyon" düzenlemesi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.