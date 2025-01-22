Elektrikten kaynaklanan yangın iş yerini küle çevirdi

Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) hizmet verdiği illerden biri olan Şanlıurfa’da elektrik sorunu nedeniyle çıkan yangında bir iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi’nde yaşandı.

Kepenkleri kapalı olan bir iş yerinden dumanlar çıktığını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, kilidi kırdıktan sonra kepengi kaldırıp yangına müdahale etti. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Dicle Elektrik’in (DEDAŞ) hizmet verdiği iller arasında olan Şanlıurfa’daki yangının ilk incelemede elektrik sorunu nedeniyle çıktığı belirlendi.