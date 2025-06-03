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Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi hakkında karar

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi 23 Haziran'a kadar uzatıldı.

Güncel
  • 03.06.2025 12:48
  • Giriş: 03.06.2025 12:48
  • Güncelleme: 03.06.2025 12:51
Kaynak: AA
Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi hakkında karar
Fotoğraf: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik defterlerin (e-defter) oluşturulma ve imzalanma süresi ile e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresinin uzatıldığını bildirdi.

GİB'in internet sitesinde konuya ilişkin bir duyuru yayımlandı.

Buna göre, 10 Haziran ve 16 Haziran gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken e-defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 23 Haziran Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

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