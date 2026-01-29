Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından 31 Ocak'ta düzenlenecek e-TEP/1 sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Ocak'ta yapılacak e-TEP/1'e başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonların belirlenmesi işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine Aday İşlemleri Sistemi'nin resmi adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.