Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları açıklandı

Eğitim
  • 27.02.2026 12:09
  • Giriş: 27.02.2026 12:09
  • Güncelleme: 27.02.2026 12:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 31 Ocak'ta uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

