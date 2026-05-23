Elektronik müziğin yıldız ismi Ben Böhmer İstanbul’a geliyor

Melodik elektronik müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Ben Böhmer, 4 Temmuz akşamı KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Generic Music ve URU işbirliğiyle düzenlenen “The Moment Presents: Ben Böhmer” etkinliğinde sanatçıya, elektronik müziği indie estetiğiyle buluşturan performanslarıyla tanınan Jan Blomqvist eşlik edecek.

Son yıllarda canlı performanslarıyla elektronik müzik sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri hâline gelen Ben Böhmer, duygusal katmanlarla örülü prodüksiyonları, sinematik atmosferi ve derin melodik anlatımıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Organik ses dokularını elektronik müzikle bir araya getiren sanatçı; festival sahnelerinden büyük açık hava performanslarına uzanan live setleriyle modern elektronik müziğin karakteristik isimleri arasında gösteriliyor.

KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek gecede Jan Blomqvist de canlı vokalleri ve elektronik müziği indie tınılarla buluşturan performansıyla sahnede olacak. Görsel dünya, sahne tasarımı ve müzikal akışın birlikte kurgulandığı etkinlik, İstanbul yazının dikkat çeken açık hava konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

“The Moment Presents: Ben Böhmer” etkinliğinin biletleri satışa çıkarken, konserin tüm line-up detaylarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.