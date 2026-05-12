Elektronik ve Ortadoğu ezgilerinin büyüleyici buluşmasına hazır olun: Orange Blossom Türkiye'ye geliyor

Elektronik müzik ile Orta Doğu ezgilerini benzersiz bir atmosferde buluşturan Orange Blossom, Pulse organizasyonu ve +1 katkılarıyla Türkiye’deki dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. “Ya Sidi” adlı parçalarına Çukur dizisinde yer verilmesiyleTürkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, 23 Ekim’de Jolly Joker Ankara’da, 24 Ekim’de ise JJ Arena Ataşehir’de sahne alacak.

Müziğini stüdyolardan çok coğrafyalarda kuran; yerel müzisyenlerle birlikte üretim yaparak elektronik ile etnik sesleri özgün bir dilde buluşturan Orange Blossom, Pulseorganizasyonu ve +1 katkılarıyla Türkiye’deki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar yayımladığı albümler ve enerjik canlı performanslarıyla sadık bir hayran kitlesi oluşturan grup; Türkiye turnesi kapsamında 23 Ekim’de Jolly Joker Ankara’da sahne alacak, ardından 24 Ekim’de JJ Arena Ataşehir’de dinleyicileriyle buluşacak.

Fransa çıkışlı Orange Blossom, yıllardır sahnede kurduğu hipnotik dünya ile dinleyicisini adeta sınırların ötesine taşıyan bir müzikal deneyim sunuyor. Elektronik altyapıları; Arap vokalleri, geleneksel enstrümanlar ve güçlü ritimlerle harmanlayan grup, her performansında kültürler arası bir köprü kuruyor. Sahnedeki enerjisi ve katmanlı sound’u ile tanınan Orange Blossom, ismini Akdeniz coğrafyasının en karakteristik sembollerinden biri olan portakal çiçeğinden alıyor.

Grubun müziğinde; trip-hop, dub ve elektronik öğeler, doğu tınılarıyla iç içe geçerken, özellikle vokallerdeki derinlik ve sahne üzerindeki canlı performans dinamizmi dikkat çekiyor. Her biri farklı coğrafyalardan beslenen bu sesler, OrangeBlossom’ın özgün kimliğini oluştururken, dinleyiciyi keşif dolu bir atmosferin içine çekiyor.

Türkiye’deki konserlerinde de bu büyüleyici atmosferi yeniden kurmaya hazırlanan grup, müziğin evrensel dilini sahneye taşıyacak.

Elektronik ile etnik dokuların iç içe geçtiği bu özel deneyimi kaçırmak istemeyen müzikseverler için Orange Blossomkonserleri, sonbaharın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olmaya aday.