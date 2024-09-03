Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS) örnek deneme sınavına nasıl girilir?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her ay yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Peki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e- YDS) örnek deneme sınavına nasıl girilir?

E-YDS ÖRNEK DENEME SINAVI

YDS öncesi seviyesini ölçmek isteyenler için ÖSYM'nin resmi sitesinde e- YDS örnek deneme sınavı bulunuyor. e- YDS örnek deneme sınavı ile hem sınav öncesi arayüzü tanıma, hem de arayüze aşina olma imkanı sağlanır. Ayrıca, e-YDS örnek deneme sınavındaki sınav soruları, daha önce yayınlanmış sorular arasından rastgele seçilir.

E-YDS DENEME SINAVINA NASIL GİRİLİR

https://www.osym.gov.tr/TR,10359/e-yds-ornek-sinav.html adresini tıklayıp, TC kimlik numaranızı girip 'deneme sınavları' bölümünü işaretlediğinizde hangi dilden deneme sınavına girmek isterseniz o dil seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Sınava başla sekmesini tıkladığınızda sınavınız başlayacaktır. Sınav süresi 180 dakika, soru sayısı 80'dir. Sınav başladıktan sonra her adayın 3 kez 5'er dakikalık mola hakkı vardır. Sıra geldiğinde görevli tarafından bilgi verilir. 5'er dakikalık mola süreleri sınav süresinden gider.