Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

  • 25.10.2025 18:39
  • Giriş: 25.10.2025 18:39
  • Güncelleme: 25.10.2025 18:41
Kaynak: AA
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
FOTOĞRAF: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/11'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

