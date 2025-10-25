Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Kaynak: AA
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2025/11'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.