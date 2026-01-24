Giriş / Abone Ol
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Güncel
  • 24.01.2026 18:33
  • Giriş: 24.01.2026 18:33
  • Güncelleme: 24.01.2026 18:35
Kaynak: AA
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/1 İngilizce'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

