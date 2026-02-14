Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

(ÖSYM, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Eğitim
  • 14.02.2026 18:49
  • Giriş: 14.02.2026 18:49
  • Güncelleme: 14.02.2026 18:51
Kaynak: AA
Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/2 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan e-YDS 2026/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

BirGün'e Abone Ol