Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından düzenlenen, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/4 İngilizce) sonuçları ÖSYM'nin sitesinden açıklandı.

Eğitim
  • Giriş: 02.05.2026 18:35
  • Güncelleme: 02.05.2026 18:36
Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/4 İngilizce) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, e-YDS 2026/4 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

