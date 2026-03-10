Elemelerde ilk rakip Kanada

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’ndaki ilk maçında yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’da oynanacak karşılaşmada gruba iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

ZORLU RAKİPLER

C Grubu’nda Türkiye ve Kanada’nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya yer alıyor. Grup sonunda Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile birlikte en iyi üç takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

Grupta günün diğer karşılaşmalarında ise saat 14.30’da Arjantin ile Avustralya, saat 17.30’da ise Japonya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.

SON RESMİ MAÇ 2014’TE OYNANDI

Türkiye ile Kanada, resmi maçlarda son olarak 2014 yılında karşı karşıya gelmişti. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Ankara’da oynanan grup maçını ay-yıldızlı ekip 55-44 kazanmıştı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı söz konusu turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etmişti.