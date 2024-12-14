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Elemelerde zorlu rakipler

Spor
  • 14.12.2024 05:00
  • Giriş: 14.12.2024 05:00
  • Güncelleme: 14.12.2024 06:21
Elemelerde zorlu rakipler

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Gruplar:

A Grubu: Almanya/İtalya, Slovakya, K. İrlanda, Lüksemburg

B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E Grubu: Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G Grubu: Hollanda/İspanya Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I Grubu: Almanya/İtalya, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra

L Grubu: Fransa/Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

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