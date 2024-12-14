Elemelerde zorlu rakipler
Spor Servisi
Türkiye Ulusal Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Gruplar:
A Grubu: Almanya/İtalya, Slovakya, K. İrlanda, Lüksemburg
B Grubu: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova
C Grubu: Portekiz/Danimarka, Yunanistan, İskoçya, Belarus
D Grubu: Fransa/Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan
E Grubu: Hollanda/İspanya kazananı, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan
F Grubu: Portekiz/Danimarka, Macaristan, İrlanda, Ermenistan
G Grubu: Hollanda/İspanya Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta
H Grubu: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino
I Grubu: Almanya/İtalya, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova
J Grubu: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andorra
L Grubu: Fransa/Hırvatistan, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık