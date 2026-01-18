Eleştiri oklarının hedefinde Icardi var

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kaybının ardından hem takım oyunu hem de Mauro Icardi’nin performansı tartışma konusu oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki net fırsattan yararlanamayan Arjantinli golcü, geçtiğimiz günlerde Fethiyespor ile Türkiye Kupası’nda oynanan maçta kaçırdığı penaltıların ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Icardi’nin, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu rekorunu egale etmesine bir gol kalmış olması da “rekor baskısı” yorumlarını beraberinde getirdi.

Icardi, Gaziantep FK karşısında sahada kaldığı sürede beklenen katkıyı veremedi. Mücadelede 27 kez topla buluşan Arjantinli forvet, rakip ceza sahasında 7 kez topla temas etti.

27 MAÇTA 10 GOL ATTI

19 pasın 12’sinde isabet sağlayan Icardi, 5 şut denemesinin hiçbirinde kaleyi bulamadı. İkili mücadelelerde ise 5 denemenin yalnızca 1’ini kazandı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 27 maçta 10 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.