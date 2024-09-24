Elfsborg nedir? Elfsborg hangi ülkenin takımı? Elfsborg'un piyasa değeri nedir? Elfsborg'un başarıları nedir?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerinden biri olan Elfsborg'un kulüp tarihi, başarıları, piyasa değeri gibi birçok merak edilen sorunun yanıtına bakalım:

ELFSBORG NEDİR? ELFSBORG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

IF Elfsborg, İsveç’in en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir.

1904 yılında kurulan bu kulüp, İsveç’in Borås şehrinde faaliyet göstermektedir.

İsveç futbolunun en üst düzey ligi olan Allsvenskan'da mücadele eden Elfsborg, tarih boyunca birçok önemli başarıya imza atmıştır.

ELFSBORG’UN BAŞARILARI NELERDİR?

Elfsborg, İsveç futbolunun önde gelen kulüplerinden biri olarak ligde ve kupalarda önemli başarılar elde etmiştir:

Allsvenskan Şampiyonlukları: 6 kez İsveç ligi şampiyonu olmuştur. (Son şampiyonluk 2012'de kazanıldı.)

Svenska Cupen: 3 kez İsveç Kupası’nı kazanmıştır.

ELFSBORG'UN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Elfsborg'un güncel piyasa değeri 17,25 Milyon Euro'dur.

ELFSBORG İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI

Elfsborg hangi ülkenin takımı?

Elfsborg, İsveç’in Borås şehrinde bulunan bir futbol kulübüdür.

Elfsborg ne zaman kuruldu?

Elfsborg, 26 Haziran 1904 tarihinde kurulmuştur.

Elfsborg’un renkleri nelerdir?

Elfsborg’un geleneksel renkleri sarı ve siyahtır.

Elfsborg kaç kere İsveç Ligi şampiyonu oldu?

Elfsborg, İsveç Allsvenskan liginde 6 kez şampiyonluk yaşamıştır.

Elfsborg’un en değerli oyuncuları kimlerdir?

Elfsborg’un en tehlikeli oyuncuları Michael Baidoo ve Arber Zeneli'dir

Elfsborg’un stadyumu nedir?

Elfsborg maçlarını Borås Arena’da oynamaktadır. Stadyumun kapasitesi yaklaşık 16,000’dir.

Elfsborg’un en son şampiyonluğu ne zaman?

Elfsborg, Allsvenskan ligindeki son şampiyonluğunu 2012 yılında kazanmıştır.

Elfsborg’un taraftar grubu var mı?

Evet, Elfsborg’un en bilinen taraftar grubu Guliganerna’dır.