Elhamra’da ilk adım

“İzmir Seni Seviyorum” kısa film senaryo yarışmasının ödül töreni, 1 Kasım akşamı Elhamra Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Gecede ödüllendirilen dört kısa film senaryosunun “İzmir Seni Seviyorum” adıyla uzun metraj bir sinema filmine dönüştürülmesi hedefleniyor; proje İzmir’in hikâyelerini dünya izleyicisiyle buluşturmayı amaçlıyor.

Yapımcılığı CS Yapım, FİKİR Medya, Sportyps Entertainment ve Theatre and Travel tarafından üstlenilen projenin ilk aşamasının tamamlandığı gece, Geniş Merdiven müzik grubunun dinletisi ve şair Namık Kuyumcu’nun sunuculuğuyla başladı. Ardından proje ekibinden yapımcı ve yönetmen Ceylan Samgar (CS Yapım) ile yapımcı–yönetmen Cenker Ekemen (Sportyps Entertainment) sahneye davet edildi ve başından bu yana kurulan “İzmir’i dekor olarak kullanmak değil, anlatının odağına koymak” yaklaşımı paylaşıldı.

Açılışta Ceylan Samgar, kapının yalnızca kazananlara değil tüm katılımcılara açık tutulacağını vurguladı: “Burada sadece kazananlar yok; yarışmaya katılıp kazanamayan pek çok arkadaşla da yola devam edeceğiz. Bu ilk basamak; uzun bir yolculuk başlıyor.” Hemen ardından söz alan Cenker Ekemen, format ve takvime ilişkin ipuçları verdi: “Çok güzel hikâyeler vardı; jüri gerçekten zorlandı. Dört kısa filme bir–iki hikâye daha ekleyerek bunu uzun metrajlı bir sinema filmine dönüştürmek istiyoruz.”

SÖZ JÜRİDE: KENTE VE SİNEMAYA ÇAĞRI

Kazanan senaryo sahiplerine ödülleri, yarışmanın jüri üyeleri tarafından takdim edildi. Jüri; Ümit Ünal, Handan İpekçi, Emre Kavuk, İnan Temelkuran, Metin Yeğin, Zuhal Çetin Özkan ve Onur Çakaloz’dan oluşuyor. Törende kısa değerlendirmeler de yapıldı.

“İzmir Seni Seviyorum” Kısa Film Senaryo Yarışması’nın kazanan isimleri şöyle: Birincilik ödülü; ‘Smyrna’da Bir Kybele’ adlı eseriyle Tuğba Sorgun, ikincilik ödülü; ‘Kutu Kola’ adlı eseriyle Kaan Çoban- Berkant Priştine, üçüncülük ödülü; ‘Yarım’ adlı eseriyle Yener Şentürk, jüri özel ödülü; ‘Mayi ve Avare Kurbağa’ adlı eseriyle Özgür Otman Özkan.

Onur Çakaloz, kentin sinema üretimindeki yerini büyütme isteğini “Hep aklımızda İzmir’i bir sinema kenti yapmak vardı… Umuyorum bu sefer İzmir, sinemada İstanbul’u geçecek.” sözleriyle paylaştı. Metin Yeğin, sinemanın dönüştürücü gücünü öne çıkararak “Artık sözlerin manası kalmadı; ne zaman ki sinemada görüyorsunuz, o zaman gerçeklik ortaya çıkıyor. Bu dünyayı değiştirmenin bir aracı olarak sinemayı kullanmak çok önemli.” dedi. Emre Kavuk, projeyle kurduğu kişisel bağı “Üniversite yıllarımızdan beri hayalini kurduğumuz bir projeydi. İzmir’i anlatan bir işin parçası olmak çok kıymetli; senaryoları gerçekten beğendim.” sözleriyle anlattı. Zuhal Çetin Özkanise “İzmir ve sinema yan yana gelince beni çok heyecanlandırıyor; bu projenin ve İzmir’le ilgili yeni projelerin gerçekleşmesini diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

HİKÂYELERLE YAŞIYORUZ, HİKÂYELERLE BULUŞUYORUZ

Kapanış konuşmasını yapan FİKİR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükyılmaz, “Hikâyelerle yaşıyoruz, hikâyelerle buluşuyoruz. Farklı hikâyelerin, farklı fikirlerin buluştuğu İzmir Seni Seviyorum projesinde aramıza katılarak bize değer kattığınız için hepinize çok teşekkür ederiz.” diyerek Elhamra’daki buluşmayı mümkün kılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm kişi ve kuruluşlara proje ekibi adına teşekkürlerini iletti.