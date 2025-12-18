Eli silahlı çeteler üniversitede

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) öğrenciler, yemekhane ücretlerine ilişkin başlattıkları imza kampanyasının ardından yaklaşık iki aydır saldırı, tehdit ve tacize maruz kalıyor. Okulda ‘çete faaliyeti’ görüntüsü veren grup, fakülte içinde ve dışında hedef gösterme, fiziksel saldırı ve sosyal medya üzerinden silahlı tehdit paylaşımları yapıyor. Buna karşın okul yönetimi ve kolluk kuvveti çete faaliyetleri yürüten gruplarla ilgili herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

Öğrenciler, anonim ve gerçek hesaplardan yapılan paylaşımlarda işlenen suçların açıkça sergilendiğini, buna rağmen yetkili makamların uzun süredir etkin bir süreç işletmediğini ifade ediyor. Paylaşımlarda saldırı anları kaydedilip yayımlanırken silahlı pozlarla da tehdit görüntülerine yer veriliyor.

TEHDİTLER ARTTI

İddialara göre bazı öğrencilerin evlerinin önüne gidilerek ‘pusu’ girişimlerinde bulunuldu. Ulaşılamayan öğrenciler için ise evlerinin önünden yüzler kapalı fotoğraflar paylaşıldı. Öğrenciler, adres bilgilerinin nasıl temin edildiğinin belirsiz olduğunu bu durumun güvenlik riski ve veri güvenliği açısından ayrıca soru işaretleri doğurduğunu vurguluyor.

Son bir haftada öğrenci yurduna giden bir öğrenci Kızılay’da saldırıya maruz kaldı. Öğrenciler, şikâyet başvurularına rağmen üniversite yönetiminden ve emniyet birimlerinden henüz somut adım gelmediğini, buna karşın şikâyetlerin duyulmasının ardından tehditlerin arttığını ifade ediyor.

SORUŞTURMA YOK

Öğrencilere yönelik saldırı ve tehdit paylaşımları yapanlar arasında daha önce IŞID’i övmekten ceza alan ve 10 yıldır fakültede öğrenci kaydı bulunan Abdurrahman G. isimli şahıs da yer alıyor. Ayrıca sosyal medyada Mehrali Q. adında hesap açan ve arkadaşlarının da bu isimle seslendiği Azerbaycan vatandaşı olduğu öğrenilen kişi de silahlı fotoğraflarla öğrenciler tehdit içerikli paylaşımlar yapıyor.

Samet Atakan M. isimli şahısla da silahla çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Q’un aynı zamanda M. ve G. ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da sosyal medyada yer alıyor.

Öğrenciler, okulda can güvenliğinden endişe duyarken tehdit eden şahıslara ilişkin açık sosyal medya paylaşımlarına rağmen etkin soruşturma yapılmadığını belirtiyor.