‘Elif’ belgeseli 11 Ağustos’ta

Oktay EVSEN

‘Unutmamak, yeniden hatırlamak ve hatırlatmak için’ sloganıyla düzenlenen ‘10. Yılında 10 Ekim Belgeselleri’ başlıklı ücretsiz film gösterimlerinin yedincisi Ankara’daki KÜLT Kavaklıdere’de 11 Ağustos saat 19.00’da.

Yönetmenliğini Emre Kanlıoğlu ve Elif Ergezen’in yaptığı ‘Elif’ adlı film, 10 Ekim 2015’te yaşanan katliamda yaşamını yitiren Elif Kanlıoğlu’nın hikâyesini anlatıyor.

‘‘Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya gelmiş insanlar bu ülkenin geleceği ve umuduydu. Ve Elif de onlardan biri.’’