Elif Kumal'ın şüpheli ölümü: Ön otopsi raporu tamamlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen ve 8 gün sonra Yukarıyapıcı Göleti’nde otomobilinin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsisinde kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadı. Kumal'ın ölümü "suda boğulma" olarak değerlendirildi.

34 yaşındaki Elif Kumal, erkek arkadaşı 37 yaşındaki Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Elif Kumal’ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

Elif Kumal'ın aracı, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı / AA

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi. Elif Kumal’ın erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

OTOMOBİLİNİN İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

8’inci günde çalışmalar Elif Kumal ile erkek arkadaşının kenarında kamp yaptıkları Yukarıyapıcı Göleti’nde yoğunlaştırıldı.

Ankara’dan gelen özel ekip, Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yaptığı çalışmada, Kumal’ın otomobilini kıyıdan 25 metre açıkta 10 metre derinlikte tespit etti. Gölete dalan dalgıçlar, otomobilin sürücü koltuğunda Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaştı.

Fotoğraf: AA

SİLAH İZİNE RASTLANMADI

Savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kumal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ön otopsi sonucuna göre kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmadı, ölüm nedeni suda boğulma olarak değerlendirildi.

Kumal’ın otomobili, sabah saatlerinde vinç tarafından Yukarıyapıcı Göleti’nden çıkarıldı. Sürücü kapısındaki camın yarıya kadar açık olduğu ve ön tekerlerinin patladığı görülen otomobilde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Olaya ilişkin Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Kumal’ın yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarının 7’nci gününde yaptığı açıklamada, Enis G.’nin 28 Aralık sabahı kendisini aradığını belirterek, "Beni aradı, benimle iletişim kurarken, ‘Arabanın kapıları kilitli’ diye bir ifade kullandığını söylüyor, Elif’in onu arayıp. Ne yapması lazım? Bütün jandarma, polis yığması lazım değil mi? Ben ne zaman haber aldım? 11.23. Karakollara 12.00 civarı, 12.00’dan sonra haber gidiyor. Darbedilme var, havalara ateş açılma var, şahitlerimiz var. Arabanın kapılarının kilitli olduğu söylenen ben. Panik yapılması gereken kaç sebep sayabilirim size? Bir sürü suç sayıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Elif Kumal’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Bandırma ilçesi Doğu Mahallesi’nde toprağa verilecek.