Elif Şahin kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Elif Şahin, Türk voleybolunun genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken başarılı bir pasördür. 2001 doğumlu olan Elif, 19 Ocak 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun boyu, oyun görüşü ve teknik yetenekleriyle öne çıkan Elif, hem kulüp kariyerinde hem de milli takım düzeyinde önemli başarılar elde etmiştir.

ELİF ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Elif Şahin, 19 Ocak 2001 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ELİF ŞAHİN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Voleybol kariyerinde pasör pozisyonunda görev yapan Elif, oyun kurucu olarak sahada yer almaktadır. 1.89 cm boyundaki genç yetenek, pas yeteneği ve sahadaki liderliğiyle dikkat çekmektedir.

ELİF ŞAHİN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Elif Şahin, 2020-2021 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit (eski adıyla Eczacıbaşı VitrA) formasını giymektedir.

ELİF ŞAHİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Karayolları Genç Takımı (Altyapı)

Eczacıbaşı Dynavit (2020- Günümüz)

Elif, voleybola Karayolları altyapısında başladı ve genç yaşta büyük başarılar elde etti. 2017-2018 sezonunda Karayolları Genç Takımı ile Türkiye ikinciliği kazandı. 2020 yılında Eczacıbaşı’na transfer olarak profesyonel kariyerine burada devam etti.

ELİF ŞAHİN'İN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Eczacıbaşı)

FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğu (2023) (Türk Milli Takımı)

CEV Avrupa Şampiyonluğu (2023) (Türk Milli Takımı)

U18 Dünya Dördüncülüğü

U19 Avrupa DördüncülüğüBalkan İkinciliği (U19)

Genç yaşına rağmen hem kulüp seviyesinde hem de milli takımla önemli şampiyonluklar kazanan Elif Şahin, gelecekte Türk voleybolunun en önemli pasörlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.